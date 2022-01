Il giorno di Capodanno la star del Saturday Night Live(Il re di Staten Island, The Suicide Squad: Missione suicida) ha presenziato insieme a Miley Cyrus ad una cerimonia, ma i fan in rete hanno notato solamente una particolare somiglianza del look del comico con quello di

Qua sotto potete leggere alcuni tweet dei fan in rete raccolti da ComicBook.com:

Is Pete Davidson getting ready to star in a BEETLEJUICE remake? pic.twitter.com/CozJIurlde

Pete Davidson is what I imagine Beetlejuice looked like when he was alive. #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/6orbOjBAUk

Nothing against him cuz he seems nice, but does Pete Davidson look like a real life Beetlejuice? No makeup required. 🤷‍♀️🤣 pic.twitter.com/DGnqUQGac6

Is it just me or is Beetlejuice starting to become Pete Davidson? 🤣 @Rockymtngirl25 @aspenaidan pic.twitter.com/NkhT2W4bfY

Pete Davidson is what I imagine Beetlejuice looked like when he was alive. #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/6orbOjBAUk

Pete Davidson is what I imagine Beetlejuice looked like when he was alive. #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/GJk8ofBi8J

Ecco, a seguire, la sinossi ufficiale di Beetlejuice dal sito Warner:

Cosa può fare una coppia di fantasmi quando la loro bella e caratteristica casa nel New England viene rilevata da una coppia di newyorkesi alla moda? Può solamente assoldare un “bio-esorcista” in proprio, per spaventare gli intrusi. E così ce ne sarà per tutti! Il regista Tim Burton (Batman, Mars Attacks!) fa coppia con Michael Keaton (Turno di notte, Batman). Il risultato? Keaton si lancia in una serie interminabile di battute, colpi di scena e sciocchezze, elargisce spiritosaggini, assume forme grottesche, ingurgita insetti e non riesce a lasciare stare le donne (che siano vive o morte). La selvaggia interpretazione di Keaton in questo film e in ”Fuori dal tunnel” gli valse nel 1988 il Premio della National Society of Film Critics come Miglior Attore. Alec Baldwin, Geena Davis, Winona Ryder e Sylvia Sidney ben supportano la sua interpretazione, assieme a una scenografia fantastica, alle canzoni di Harry Belafonte e a un premio Oscar® vinto per il Miglior Trucco. Dite tre volte la lettera “B” e godetevi una bella giornata!