Manca sempre meno all’uscita di, il film di Aaron Sorkin sulla lavorazione dicon Nicole Kidman e Javier Bardem che approderà nei cinema statunitensi il 10 dicembre e poi su Prime Video a partire dal 21.

Il casting di Nicole Kidman, come vi abbiamo raccontato, ha aver fatto storcere il naso a svariata gente fin dal giorno in cui è stato reso noto che sarebbe stata la celeberrima star a vestire i panni di Lucille Ball specie per via della scarsa somiglianza fra le due. Dopo la difesa di Aaron Sorkin, oggi è proprio la star a parlare (via People). L’attrice ha prima di tutto parlato del suo entusiasmo iniziale:

All’inizio non ero in ansia. Aaron Sorkin aveva scritto questa sceneggiatura che non riuscivo a smettere di leggere. Dicevo in giro: “Se avete modo di mettere le mani su quella sceneggiatura, fatelo”. Era bella quanto un romanzo ben scritto.

Poi, i dubbi: Iniziai a pensare da “Cosa ho accettato?” a: “Oh, no, non sono la persona giusta. Tutti pensano che non sono adeguata, perciò magari mi tiro indietro”. Poi il produttore Todd Black e Aaron Sorkin mi dissero: “Assolutamente no”. Grazie al cielo è andata così perché mi sono innamorata di lei.

