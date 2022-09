La bella e la bestia: in origine, Belle doveva assomigliare ad Angelina Jolie

Secondo quanto riportato nel libro Disney Princess: Beyond the Tiara di Emily Zemler, in uscita in questi giorni, l’aspetto originale di Belle, protagonista in La bella e la bestia è stato modificato, già in fase di progettazione, per renderla meno “glamour” e permettere agli spettatori di immedesimarsi di più con lei.

In particolare, Paige O’Hara, voce originale del personaggio nel film d’animazione del 1991, rivela che il modello all’inizio era una giovane attrice hollywoodiana, spiegando inoltre l’importanza di questo cambiamento:

[Belle] assomigliava ad Angelina Jolie, [era] molto bella. Non vedevo come ci si potesse identificare con quella persona. La si guardava e la si metteva su un piedistallo. [Gli animatori] hanno cambiato il suo aspetto. Era un po’ troppo perfetta. Sapevo che questo avrebbe cambiato la visione delle principesse Disney. Belle è stata la prima a non cercare un uomo. Voleva vedere il mondo e tutti i luoghi di cui aveva letto nei libri.

Un team di animatori, tra cui James Baxter e Mark Henn, ha disegnato Belle. Nel libro, Baxter afferma che il team ha cercato di dare a Belle un aspetto più europeo “con labbra più carnose, sopracciglia un po’ più scure e occhi leggermente più piccoli” rispetto alla principessa Ariel de La sirenetta. Secondo quanto riportato nel volume, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn e Natalie Wood hanno poi ispirato il look e l’aspetto di Belle nel film del 1991.

