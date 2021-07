A quanto apre(Il sole a mezzanotte) è una grande fan dei film horror, soprattutto di, noto film arrivato nelle sale nel 2014 diretto da Jennifer Kent.

Ospite al podcast The Boo Crew (via Bloody Disgusting), l’attrice ha rivelato di possedere proprio una riproduzione a grandezza naturale di Babadook:

Adoro Babadook. In realtà ho un Babadook a grandezza naturale a casa mia. Per molto tempo lo abbiamo tenuto in bagno, dietro la porta, in modo che ogni volta che qualcuno la apriva colpiva il Babadook, così sembrava che si muovesse e vibrasse. Erano tutti così terrorizzati da quel Babadook.

Ecco la sinossi ufficiale di Babadook:

Sei anni dopo la morte violenta del marito, Amelia (Essie Davis) è ancora in lutto. Lotta per dare un’educazione al figlio ribelle di 6 anni, Samuel (Noah Wiseman), un figlio che non riesce proprio ad amare. I sogni di Samuel sono tormentati da un mostro che crede sia venuto per ucciderli entrambi. Quando l’inquietante libro di fiabe Babadook arriva in casa, Samuel è convinto che il Babadook sia la creatura che ha sempre sognato. Le sue allucinazioni diventano incontrollabili e il bambino sempre più imprevedibile e violento. Amelia, seriamente spaventata dal comportamento del figlio, è costretta a fargli assumere dei farmaci. Ma quando Amelia comincia a percepire una presenza sinistra intorno a lei, inizia ad insinuarsi nella sua mente il dubbio che la creatura su cui Samuel l’ha messa in guardia possa essere reale.