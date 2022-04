È Netflix ad aggiudicarsi, il nuovo thriller diprodotto da James Wan. Scritto da Greg Weidman e Geoff Tock, il progetto è stato oggetto di contesa fra più studi prima che fosse il colosso dello streaming ad accaparrarselo.

Il film, descritto come un thriller di genere, segnerà un’altra collaborazione tra Sandberg e James Wan (che sarà produttore) dopo il suo debutto alla regia con Lights Out – Terrore nel buio e dopo il sequel di Annabelle dell’Universo Conjuring che ha incassato in tutto il mondo 305,3 milioni di dollari.

Sandberg e sua moglie Lotta Losten produrranno il progetto attraverso la loro casa di produzione Mångata.

Il regista è al momento impegnato nella post-produzione di Shazam!: Fury of the Gods con protagonista Zachary Levi in arrivo a dicembre al cinema.

Il regista ha confermato la notizia con il tweet seguente:

Cosa ne pensate dell’idea che David F. Sandberg diriga un film per Netflix?