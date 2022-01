Durante un’intervista per WIRED in occasione della promozione di The Tender Bar ha risposto a una domanda esilarante sulla somiglianza tra il suo cognome e quello di una celebre compagnia di assicurazione statunitense,

Ecco il commento dell’attore:

È la croce che devo portare. Immaginate quello che sto per dirvi… immaginate di avere un cognome molto insolito, dal suono non così gradevole. Immaginate che, per qualche motivo, ci sia una compagnia di assicurazioni con quello stesso nome. Ora pensate all’idea che quella società abbia dei fondi sconfinati per acquistare spazi televisivi e che la loro scelta creativa sia ingaggiare un’anatra che urli il vostro cognome il più forte possibile e nel modo più fastidioso immaginabile per tutta la durata dello spot.

Immaginate cosa si prova quando sei su un aereo, e la signora dietro di te ti riconosce e decide di lanciarsi in un’imitazione di Gilbert Gottfried per sei ore per tutto il viaggio verso New York.

Grazie, Aflac! Non sono il proprietario, ma me lo merito. Però vorrei uno sconto.