Ben Affleck ironizza sulla presenza, o assenza, del Batman di George Clooney in The Flash

Con la complicità della promozione stampa di The Tender Bar, la pellicola di George Clooney dove veste i panni del protagonista, Ben Affleck sta tenendo banco in questi ultimi giorni con una serie di dichiarazioni molto interessanti.

Ci sono state quelle sul fallimento di The Last Duel con le quali ha espresso una posizione decisamente più articolata di quella esternata da Ridley Scott e quelle su come Robin Williams, sul set di Genio Ribelle, gli abbia impartito un’importante lezione di vita e di comportamento (LEGGI I DETTAGLI).

In un nuovo intervento allo show di Jimmy Kimmel (ecco l’estratto su YouTube), Ben Affleck ha toccato un argomento decisamente più faceto che ha a che fare col regista di The Tender Bar, ovvero sia George Clooney. E sì, si tratta di un elemento che li collega entrambi, un personaggio che tutti e due hanno interpretato sul grande schermo: Batman.

Come noto, sia Ben Affleck che Michael Keaton torneranno a indossare la maschera e il mantello del Crociato di Gotham in The Flash di Andy Muschietti, pellicola dalla quale sarà invece assente il capezzoluto Uomo Pipistrello di Clooney.

Non penso proprio sia nel film. O, se c’è, magari non me lo ha detto perché pensava che magari poi avrei spifferato tutto qua con te.

Curiosamente, non esclude però neanche del tutto la possibilità: magari potrebbe aver registrato una qualche scena senza dirgli nulla sul set di The Tender Bar.

È possibile. Magari è stato semplicemente guardingo. Per quanto ne so io, non aveva intenzione di rimettersi mantello e orecchie a punta e non credo sia in The Flash. Però non ho neanche mai incontrato Michael Keaton.

Giusto un anno fa, parlando con Howard Stern, George Clooney aveva definito la sua performance nei panni di Batman come “dolorosa da vedere” (ECCO TUTTI I DETTAGLI) mentre più di recente ha avuto modo di spiegare con estrema semplicità le ragioni della sua assenza dal progetto di Muschietti: nessuno gli ha chiesto di partecipare al film!

Trovate tutte le informazioni su The Flash nella nostra scheda del film!