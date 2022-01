Vi abbiamo già parlato del lungo profilo che il Los Angeles Times ha dedicato a Ben Affleck in occasione dell’uscita di The Tender Bar (LEGGI LA RECENSIONE), la pellicola di George Clooney dove veste i panni del protagonista.

Nello stesso articolo. la star ha potuto parlare anche di una questione ben nota che lo ha visto involontario protagonista: la nascita del meme Sad Affleck avvenuta dopo un’intervista con Yahoo fatta nel 2016 al junket di Batman v Superman dopo che un giornalista aveva chiesto a lui e a Henry Cavill un parere su come la critica stava accogliendo il kolossal di Zack Snyder. Qua sotto trovate un player di YouTube con l’estratto in questione e l’involontaria espressione di Ben Affleck che è poi diventata virale.

Nell’intervista con il Los Angeles Times, Ben Affleck spiega che non è stato semplicissimo avere a che fare col meme Sad Affleck per via di questioni collegate ai suoi figli:

Sono arrivato a un punto in cui la percezione pubblica era così differente da chi sono in realtà che ho smesso di leggere e di fregarmi alla cosa. Ma poi, mano a mano che i miei figli crescevano e iniziavano a impiegare internet in autonomia, è arrivata la parte difficile. Pure la questione del meme Sad Affleck per me è stata divertente. Voglio dire, a chi non è capitato di sentirsi così durante un junket? Ma poi l’avrebbero vista i miei figli ed è a quel punto che ho pensato “Cominceranno a pensare che il loro papà è molto triste e che devono preoccuparsi per me?”. È stata tosta.