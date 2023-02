Ben Aldridge, attore di Bussano alla porta, parla del suo coming out: “Ho iniziato a respirare più facilmente”

Durante un’intervista per Just for Variety, Ben Aldridge, star di Bussano alla porta, il nuovo film di M. Night Shyamalan, ha parlato della decisione di fare coming out tre anni fa con un post su Instagram.

“Oh, adesso piango” ha commentato l’attore. “Sembra melodrammatico, ma mi ha fatto iniziare a respirare più facilmente. Avevo sottovalutato quanto potesse essere significativo e lo è stato“.

Nel film di Shyamalan ora al cinema, Aldridge e Jonathan Groff interpretano una coppia omosessuale che viene presa in ostaggio da un gruppo di violenti estranei. L’attore ha ammesso che non si sarebbe mai immaginato di interpretare personaggi gay, tant’è che ha ricordato il suo timore di interpretare uomini eterosessuali in maniera non convincente:

Mi commuovo solamente a pensarci. Ho lasciato la scuola di recitazione senza dirlo a nessuno. […] Quello che non avevo previsto e quello che mi ha sorpreso è che [il mio coming out] è coinciso con la proliferazione di film e serie queer.

Tratto dal romanzo di Paul Tremblay, Bussano alla porta è interpretato da Dave Bautista (Dune, Guardiani della Galassia), dal candidato al Tony Award e all’Emmy Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), da Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), dalla candidata al BAFTA Nikki Amuka-Bird (Persuasione, Old), dall’attrice esordiente Kristen Cui, da Abby Quinn (Piccole donne, Landline) e da Rupert Grint (Servant, la saga di Harry Potter).

A scrivere e produrre il film il regista M. Night Shyamalan. La sceneggiatura è scritta assieme a Steve Desmond & Michael Sherman, basata sul bestseller nazionale “The Cabin at the End of the World” di Paul Tremblay.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del film.

