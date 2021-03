Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Le nove puntate di, la prima serie TV dei Marvel Studios approdata su, hanno visto stampa e fan impegnati a partorire ogni genere di teoria, da quelle rivelatesi autentiche come la vera identità di Agnes, il personaggio interpretato da, a quelle del tutto errate e campate per aria come l’apparizione deldi Benedict Cumberbatch nell’ultima puntata dello show. Magari in una scena post-crediti.

Durante un’intervista rilasciata per la promozione del suo nuovo film (eccola su YouTube), The Courier, Benedict Cumberbatch si è “sentito in obbligo” di scusarsi con tutte le persone rimaste deluse dal suo mancato cammeo che veniva dato per scontato in vista dei ben noti collegamenti che ci saranno fra WandaVision e Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Mi dispiace di avervi deluso. Sarebbe stato divertente. Si sarebbe collegato alla presenza di Elizabeth Olsen in Doctor Strange 2, ma diamine, tutto a tempo debito. Siamo nel bel mezzo della lavorazione del film ora come ora, stiamo girando da prima di Natale ed è davvero emozionante.

Trovate tutte le notizie su WandaVision nella nostra scheda dedicata alla produzione TV dei Marvel Studios. Qua sotto potete vedere la nostra intervista alla showrunner della serie, Jac Schaeffer:

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022.

Le riprese si terranno anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror: “Sarà il primo cinecomic terrificante dell’Universo Cinematografico Marvel”, aveva promesso Scott Derrickson, che però a gennaio 2020 ha lasciato il film per divergenze creative.

Il film vede il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista e di Elizabeth Olsen in quelli di Wanda Maximoff, oltre che di Chiwetel Ejiofor come Mordo, Benedict Wong come Wong e Rachel McAdams come Christine Palmer. È stato anche confermato l’ingresso nel cast di Xochitl Gomez, che interpreterà nientemeno che America Chavez.

America Chavez è una supereroina comparsa nei fumetti Marvel nel 2011 e creata da Joe Casey e Nick Dragotta. Chavez è il secondo personaggio a utilizzare il nome di Miss America, dopo Madeline Joyce. È inoltre il primo personaggio latino-americano appartenente alla comunità LGBTQ protagonista di una serie a fumetti.

La pellicola sarà legata a doppia mandata agli eventi di WandaVision, la serie Tv dei Marvel Studios proposta da Disney+.

