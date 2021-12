Doctor Strange in the Multiverse of Madness

A partire da domani avremo la possibilità di rivedere ildiin Spider-Man: No Way Home, la pellicola di Jon Watts in cui lo Stregone Supremo della Marvel comparirà in scena insieme all’Uomo Ragno e a un notevole quantitativo di altri personaggi.

Chiaramente però, in aggiunta a Spider-Man: No Way Home, lo ritroveremo anche in Doctor Strange nel multiverso della pazzia, la pellicola di Sam Raimi in uscita a maggio del 2022 nei cinema. A quanto pare, per tornare a vestire i panni di Stephen Strange in questa seconda pellicola solitaria dedicata al personaggio, dopo quella di Scott Derrickson uscita nel 2016, Benedict Cumberbatch percepirà un ingaggio decisamente più sostanzioso.

L’indiscrezione arriva (via Screen Rant) dal solitamente ben informato Matt Belloni. Nella sua newsletter, Belloni rivela che Benedict Cumberbatch percepirà 7.5 milioni di dollari sotto forma di pagamento anticipato (per il primo Doctor Strange ne aveva incassati 5.5) ai quali si aggiungeranno poi i bonus derivanti dalle performance al box office.

Nel cast di Doctor Strange nel multiverso della pazzia, lo ricordiamo, compariranno anche altre ben note star dell’Universo Cinematografico della Marvel come Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, e, con tutta probabilità, Tom Hiddleston. Il cinecomic è stato annunciato nel mese di luglio 2019 a margine del lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima del rinvio al 25 marzo 2022 e, successivamente, al 6 maggio 2022.

Benedict Cumberbatch è, attualmente, su Netflix con Il potere del cane, la nuova pellicola diretta da Jane Campion (LEGGI LA RECENSIONE).

Potete restare aggiornati su tutte le ultime novità su Spider-Man: No Way Home grazie alla nostra scheda del film.

Analogamente, trovate tutto quello che c’è da sapere su Doctor Strange nel multiverso della pazzia nella nostra scheda del lungometraggio targato Marvel Studios diretto da Sam Raimi.

