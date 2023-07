In occasione di una recente intervista, Benedict Cumberbatch ha svelato quando tornerà a interpretare Stephen Strange dopo Doctor Strange nel multiverso della follia.

L’attore ha rivelato che sarà sul set di un film Marvel già dall’anno prossimo, anche se non ha precisato quale sarà il tipo di progetto, visto che ad oggi Doctor Strange 3 non è stato ancora annunciato. Tra i film che saranno girati nel 2024 citiamo Blade, in arrivo il 14 febbraio 2025, e Fantastic Four, atteso per il 2 maggio 2025.

L’ultima volta che abbiamo visto il personaggio è stato nella scena dei titoli di coda di Doctor Strange 2, in cui lo vediamo in compagnia di Clea. “Lei ha causato un’incursione e dobbiamo rimediare. È pronto ad andare?” gli dice il personaggio interpretato da Charlie Theron. Strange accetta mostrando il suo terzo occhio.

Doctor Strange nel multiverso della follia è disponibile su Disney+. Trovate tutto quello che c’è da sapere nella nostra scheda.

