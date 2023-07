Diamanti Grezzi (LEGGI LA RECENSIONE) ha segnato la prima fruttifera collaborazione tra Adam Sandler e i fratelli Safdie, Josh e Benny, che presto si rinnoverà con un nuovo film, ambientato nel mondo dei cimeli sportivi. Quest’ultimo però sarà diretto solo da Josh: Benny, infatti, come ha dichiarato in un’intervista con GQ, preferisce al momento dedicarsi ad altri progetti. Ecco le sue parole:

Elara [la loro casa di produzione] è ancora lì. Lavoriamo a molti documentari e c’è un flusso costante di idee. Ho pensato: “Ci sono cose che voglio esplorare e che non sono necessariamente in linea con Josh“. Quindi è una mentalità “divide et impera”. Josh vuole raccontare questa storia, può farlo. Io andrò a fare un paio di altre cose. Sembra una progressione naturale per come sono andate le cose. […] Si trattava solo di dire: “Questo funziona per me in questo momento e questo è ciò che devo fare“.

Questo film, ancora senza titolo, segnerà dunque la nuova prova in solitaria di Josh Safdie a 15 anni dalla precedente, il suo esordio The Pleasure of Being Robbed. Ritroveremo invece Benny Safdie, come attore, in Oppenheimer, dove interpreta il fisico Edward Teller. Per quanto riguarda poi Diamanti Grezzi, vi rimandiamo alla nostra scheda per tutte le informazioni.

Cosa ne pensate del nuovo film di Adam Sandler con Josh Safdie? Lasciate un commento!

FONTE:GQ

Classifiche consigliate