Best Buy è pronto a dire addio alla vendita di supporti home video fisici – Blu-ray e Dvd – all’inizio del 2024.

Il più grande rivenditore di elettronica di consumo degli Stati Uniti (ha circa il 21% del mercato con 1.129 punti vendita di cui 969 negli USA), eliminerà progressivamente la vendita dei media fisici digitali sia dai negozi fisici che dall’e-commerce all’inizio del 2024, dando seguito a una decisione presa circa nove mesi fa dalla dirigenza della compagnia. Una mossa, questa, che non è stata contemplata anche per i videogames.

L’uscita di Best Buy dal mercato dell’home video fisico, lascia dunque in mano a Walmart, Amazon e Target il ruolo di top retailers del settore in un contesto in cui lo streaming e il mercato Digital HD la fanno sempre più da padroni.

FONTE: Variety

