Beverly Hills Cop 4: Eddie Murphy credeva che sarebbe morto durante le riprese di alcune scene d’azione

In una recente intervista con ET in occasione dei Golden Globes 2023, Eddie Murphy ha parlato di Beverly Hills Cop: Axel Foley e delle riprese delle scene d’azione.

L’attore ha ammesso di avere avuto una certa difficoltà ora che è giunto a 61 anni di età:

Ritrovarsi a 61 anni a girare scene d’azione è stato intenso. Avevo il cuore che scoppiava, e ci sono state diverse volte in cui ho creduto che sarei morto sul set. So che ad alcuni attori piace fare gli stunt e certe cose, ma prima di girare ho detto a Jerry [Bruckheimer, il produttore]: “Ascolta, ho 61 anni. Non chiedermi di fare cose che non chiederesti di fare a Morgan Freeman”. Mi ha risposto: “Oh, le farà la controfigura, tranquillo”. Ma poi ci sono state cose che ho dovuto fare, e mi sono ritrovato a saltare, correre e rotolare. Non è stato poco.

In Beverly Hills Cop 4 Eddie Murphy tornerà nei panni di Axel Foley. Paul Reiser e Bronson Pinchot torneranno rispettivamente a interpretare Jeffrey Friedman e Serge. Nel cast anche Taylour Paige, Joseph Gordon-Levitt e Kevin Bacon faranno parte del cast.

La pellicola sarà distribuita su Netflix, ma non è chiaro se farà anche una tappa al cinema.

