Beverly Hills Cop 4: Paul Reiser e Bronson Pinchot faranno parte del cast

Secondo quanto riportato da Deadline Paul Reiser e Bronson Pinchot torneranno rispettivamente nei panni di Jeffrey Friedman e Serge nel quarto capitolo del franchise di Beverly Hills Cop – intitolato Beverly Hills Cop: Axel Foley.

Il sito conferma che nel cast saranno presenti anche Judge Reinhold e John Ashton, come testimoniato dalle ultime foto dal set.

Di recente Taylour Paige e Joseph Gordon-Levitt sono entrati nel cast del film in cui ritroveremo Eddie Murphy nei panni del celebre personaggio apparso per la prima volta sul grande schermo nel 1984 grazie alla pellicola prodotta dalla Paramount e diretta da Martin Brest.

Beverly Hills Cop 4, ricordiamo, non sarà prodotto dalla Paramount e non uscirà al cinema visto che il marchio è passato a Netflix che collaborerà con lo storico produttore della saga, Jerry Bruckheimer, per questa pellicola destinata alla distribuzione in streaming.

