Paul Reiser ha fatto due chiacchiere con ComicBook per parlare di tutti i suoi attuali progetti, da quelli legati ai fumetti, a Stranger Things per poi ovviamente menzionare Beverly Hills Cop 4, che su Netflix arriverà in estate con il titolo Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F.

L’attore tornerà nei panni dell’agente al fianco di Eddie Murphy e ha parlato del suo entusiasmo nel tornare a riunirsi con l’attore quasi 40 anni dopo, rivelando che l’iconica scena dell’armadietto è la cosa per cui viene più ricordato in tutta la sua carriera, nonostante sia improvvisata e duri solo pochi secondi:

Quell’unica battuta vale più di tutto il resto delle cose fatte nella mia vita, le persone mi fermano e mi dicono “Hey, questo non è il mio armadietto”. Tra l’altro è una scena improvvisata perché non era prevista nessuna battuta che mi facesse uscire da quella situazione imbarazzante. Ero lì, in piedi, mentre il capitano urlava in faccia a Eddie, chiaramente non dovevo trovarmi lì. Ho pensato a come avrei potuto uscirmene, e mi è venuta la battuta. Ero per metà fuori dall’inquadratura tutto il tempo, ma per qualche motivo quella battuta è diventata iconica per le persone. Credo che abbiamo rifatto una cosa del genere per questo sequel. Non ricordo a dire il vero. Ma è stato un viaggio stupendo tornare. Eddie è praticamente uguale a 40 anni fa. Non ho idea di come ci riesca.