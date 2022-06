Durante un’intervista con GQ, Chris Hemsworth è tornato a parlare della sua esperienza sul set di Biancaneve e il cacciatore.

L’attore, che presto vedremo in Thor: Love and Thunder al cinema il 6 luglio, ha ricordato la volta in cui Kristen Stewart gli diede per sbaglio un pugno in faccia durante le riprese della sequenza della foresta.

Sulla possibilità di aver perdonato o meno l’attrice, Hemsworth ha risposto:

Oh certo, mi è dispiaciuto più per il fatto che si sia fermata durante il ciak. Mi ha colpito e subito ha detto: “Oddio! Scusa!!!”. Io ho detto: “Sarebbe stata la scena perfetta e più vera in assoluto”. Alla fine era dispiaciuta più di me.

Rivedremo Chris Hemsworth il mese prossimo in Thor: Love and Thunder.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios è prevista per il 6 luglio 2022.

Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

