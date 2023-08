Non usa mezzi termini David Hand, figlio del regista David Hand, quando intervistato da The Telegraph parla del remake live action di Biancaneve.

Dichiarazioni di condanna verso un progetto che l’uomo definisce – senza molta fantasia, va detto – “woke” per i cambiamenti apportati alla storia nel film con protagonista Rachel Zegler. Storia che, a sua volta, era basata su un racconto dei Fratelli Grimm e che nell’adattamento venne inevitabilmente modificata. David Hand fu regista supervisore della pellicola e lavorò fianco a fianco con Walt Disney per realizzare il classico d’animazione del 1937, e secondo suo figlio (che porta il suo stesso nome), oggi entrambi si “rivolterebbero nella tomba” assistendo all’opera di “distruzione” della loro creazione ad opera dei capi degli studios.

Ovviamente parliamo dei cambiamenti che hanno già fatto molto discutere: la probabile assenza di una love story (la Disney ha dichiaratamente detto che il personaggio di Andrew Burnap non sarà né un principe né un cacciatore) e la sostituzione dei sette nani con sette generiche “creature magiche”. A questo si aggiunge il giudizio della protagonista verso il film originale, definito “datato”.

Hand, che oggi ha 91 anni e negli anni novanta ha lavorato come designer per la Disney, ritiene che questo approccio nasca da una sostanziale “incomprensione” del film originale, dovuto al fatto che molti giovani lo hanno visto e quindi “non hanno idea di ciò di cui stanno parlando”:

Il film originale venne scritto con grande gusto. È un concetto completamente diverso e sono totalmente in disaccordo, e so che mio padre e Walt sarebbero stati altrettanto in disaccordo… Sono contrario a questa rivisitazione completamente nuova. È una vergogna che la Disney stia cercando di fare qualcosa di nuovo con qualcosa che è stato un grande successo in passato… Portano avanti un pensiero così radicale, oggi. Cambiano le storie, cambiano il processo di pensiero dei personaggi… Semplicemente, non sono più le stesse storie. Stanno inventando nuove cose “woke” e io non sono interessato a nulla di tutto ciò. Trovo francamente un po’ offensivo quello che hanno fatto con alcuni di questi film classici… Non c’è rispetto per quello che Disney e mio padre hanno fatto… Penso che Walt e lui si rivolterebbero nella loro tomba.