Biancaneve e i sette nani (Snow White and the Seven Dwarfs), il film d’animazione del 1937 diretto da David Hand, è in arrivo non solo in una nuova edizione restaurata in 4K si supporto fisico, ma anche in streaming su Disney+.

Lo studio ha infatti annunciato che la nuova versione sarà disponibile a partire dal 16 ottobre negli Stati Uniti, anche se per il momento non è chiaro se lo stesso varrà per l’Italia

La supervisione è avvenuta a cura di Eric Goldberg e Michael Giaimo, la mente creativa che ha lavorato a film come Frozen, Frozen 2, Wish e Pocahontas..

“L’occasione di aiutare a restaurare Biancaneve è stata sia un onore che una sfida” ha commentato Goldberg, aggiungendo che lui e Giaimo “sentivamo di avere un debito nei confronti della storia per renderlo il più possibile bello e vicino ai colori originali”.

Cosa ne pensate? Siete interessati alla nuova edizione 4K di Biancaneve? Ditecelo nei commenti!

