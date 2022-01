Mentre prosegue il casting del nuovo film live-action suprodotto dalla Disney e diretto da Marc Webb, un attore contesta la scelta di raccontare per l’ennesima volta la storia dei Fratelli Grimm:

La star di Game of Thrones ha apertamente criticato i realizzatori del film durante il podcast WTF di Marc Maron a causa della visione “fottutamente arretrata” nei confronti dei nani proposta dalla fiaba originale:

C’è moltissima ipocrisia. Letteralmente – non voglio offendere nessuno, ma mi ha colto un po’ alla sprovvista quando hanno annunciato di essere orgogliosi di aver scelto un’attrice Latina come Biancaneve. Eppure, continuate a raccontare la storia di “Biancaneve e i sette nani”. Fate un passo indietro e guardate cosa state facendo. Non ha alcun senso per me.

Da un lato siete progressisti, dall’altro continuate a raccontare quella storia fottutamente arretrata su sette nani che vivono in una caverna tutti insieme… ma che cacchio state facendo, ragazzi? Non ho fatto abbastanza per la nostra causa? Immagino di non aver urlato abbastanza. Non so chi sia lo studio dietro a quel film, ma erano così fieri di questa decisione. Massimo rispetto e tantissimo amore per l’attrice e per tutte le persone che pensavano di fare la cosa giusta. Ma mi chiedo: che diavolo stanno facendo?