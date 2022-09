Biancaneve: Rachel Zegler da bambina era terrorizzata dal cartone Disney

Rachel Zegler e Gal Gadot saranno le future protagoniste del live action Disney di Biancaneve che le vedrà impegnate, rispettivamente, nei panni della protagonista che dà il titolo al film e in quelli della Regina cattiva.

In un’intervista concessa durante la D23 Expo di qualche settimana fa ma pubblicata da Entertainment Weekly soltanto nelle ultime ore, Rachel Zegler ha spiegato che, contrariamente alle aspettative, il suo rapporto con il Classico Animato della Disney di Biancaneve datato 1937 (disponibile in streaming su Disney Plus), non è propriamente all’insegna del rosa e fiori, anzi. da piccola era letteralmente terrorizzata dal film.

Ecco le sue parole:

Ero terrorizzata dal cartone animato originale. Penso di averlo visto una volta e di non averlo mai riguardato. Sono seria. L’ho guardato una volta, poi sono andata alla ride di Disneyland “Snow White’s Scary Adventures”, che non ha proprio il nome di qualcosa che un bambino vorrebbe fare, sono rimasta terrorizzata e non ho mai rivisto nulla che avesse a che fare col cartone animato. L’ho rivisto per la prima volta in 16, 17 anni quando ho dovuto lavorare a questo film.

Diretto da Marc Webb, il film arriverà al cinema nel 2024.

Come noto, in seguito a una controversia risalente a diversi mesi fa, la Disney ha confermato che al posto dei nani nel film ci saranno delle “creature magiche parlanti”.

Il film sarà un musical con nuove canzoni e una storia più ampia e sviluppata rispetto all’originale. A scrivere le canzoni Benj Pasek e Justin Paul, autori delle canzoni di La La Land e The Greatest Showman.

