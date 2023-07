Probabilmente ricorderete che nel gennaio del 2022, Peter Dinklage si era scagliato contro la Disney e i realizzatori del live action di Biancaneve.

La ragione del suo j’accuse si basava tutta sul fatto che, a suo dire, Biancaneve portava avanti una visione “fottutamente arretrata” nei confronti dei nani (che però, secondo le varie interpretazioni della ben nota fiaba, erano ispirati o dai bambini o uomini di bassa statura che nel XVIII° secolo venivano impiegati nelle miniere o erano una evoluzione della figura degli spiriti dei boschi celtico-norreni).

Come risposta alle critiche della star di Game of Thrones, la Disney spiegò che nella pellicola ci sarebbero state delle “creature magiche parlanti” al posto degli abituali nani.

In un’intervista rilasciata a Piers Morgan qualche giorno fa, il wrestler con nanismo Dylan Mark Postl, più noto con il ring name Hornswoggle, ha criticato le esternazioni di Peter Dinklage spiegando che, a suo modo di vedere, hanno fatto più danni che altro.

Ci sono attori, attori nani, che coltivano il sogno di partecipare a un importante film come questo remake della Disney, e ora, per colpa delle dichiarazioni di Peter Dinklage dell’anno scorso, si tratta di una possibilità preclusa nata dal “progresso” suggerito da Dinklage. Non è giusto, perché non ci sono molti ruoli pensati per attori della mia statura. Ruoli che non vengono mai veramente dati. Non posso fare audizioni per ruoli come quelli di Harrison Ford o George Clooney, perché non sono adatti a me. Questi ruoli per nani sono pensati per persone della mia statura, e ora ci sono stati tolti. Non ritengo sia giusto anche perché non si limita a quello: pensate agli stunt performer o alle controfigure. Sono opportunità che sono state tolte a molti professionisti della mia statura. Tutti questi nani si prendevano cura di Biancaneve. Non erano mostri che vivono nelle caverne. Avevano sette diverse caratteristiche, che sarebbero potute essere interpretate da sette diversi attori della mia comunità.