Big Fat Liar. Una grossa bugia a Hollywood è una commedia per ragazzi del 2002 diretta da Shawn Levy che vede nel ruolo dell’antagonista un Paul Giamatti… blu.

C’è infatti una scena in cui il suo personaggio si tuffa in piscina e ne esce fuori blu. Ecco cosa ha raccontato l’attore a proposito di quel momento a Vanity Fair:

Sì, la scena della piscina blu è iconica. Si tratta di una di quelle cose che quando le leggi nella sceneggiatura non capisci davvero per quanto tempo dovrai essere effettivamente blu. Mi è sembrato di dover essere blu per settimane. Sono stato completamente blu su tutto il corpo una volta sola, il resto del tempo erano solo le mie mani e la faccia. Non è venuto via dai miei piedi per qualcosa come tre mesi. I miei piedi sono rimasti blu per mesi.