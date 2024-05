Bill Burr, comico e attore, è intervenuto al Bill Maher‘s Club Random podcast dove ha parlato del ritorno di Louis C.K sulle scene e della fine della cancel culture.

Louis C.K era stato accusato di scorretta condotta sessuale e per questo osteggiato da Hollywood. Ora è ritornato, producendo lui stesso i suoi spettacoli. Afferma Maher:

Non è ora che tutti dicano: “Va bene, non è stata una cosa carina da fare, ma è passato abbastanza tempo e bentornato.”? Basta! Voglio dire, per l’amor del cielo, non è la fine del mondo. Le persone hanno fatto cose molto peggiori e hanno ottenuto meno. Non c’è né capo né coda nelle punizioni del #MeToo.

Prende la parola Bill Burr:

È cominciato con qualcosa su cui tutti potevano essere d’accordo, e poi è rapidamente sfuggito di mano. Ricordo quando la cancel culture ha raggiunto il punto in cui diceva cose come: “Non mi piacciono alcuni argomenti nel tuo spettacolo comico”, capito? È lì che è diventato strano. Ma è tutto finito. È tutto finito.

Continua:

A nessuno importa più. Beh, se non stai facendo niente di male. Se è solo per dire cose come: “Hai fatto questa battuta su, sai, questo gruppo di persone, o quel gruppo di persone, e ho deciso…” Non so. Mi sembra di tornare indietro di due anni nella mia vita. Non ci penso nemmeno più.