Durante un’ospitata al podcast di Bill Maher, Billy Dee Williams ha difeso la blackface, la pratica diffusa sin dal XIX secolo secondo cui gli attori caucasici si truccavano per assumere le sembianze (generalmente stereotipate) di una person nera.

Williams ha ad esempio commento l’interpretazione di Otello da parte di Laurence Olivier, che si truccò di nero per interpretare il personaggio a teatro nel 1965.

“Quando fece Otello, non riuscivo a smettere di ridere” ha raccontato. “Teneva il culo in fuori e camminava così perché, sapete, i neri hanno culi grossi“.

Ha poi aggiunto: “Fu assurdo, e lo adorai. Adoro certe cose“.

Maher ha poi ribattuto che oggi la pratica non è più consentita.

“Perché no? Si dovrebbe fare. Se sei un attore, dovresti fare quello che vuoi” ha risposto Williams.

Il conduttore ha fatto così notare che Williams ha “vissuto in un periodo in cui non avresti potuto interpretare le parti che avresti dovuto interpretare“, ma l’attore non è stato dello stesso avviso:

Il punto è che non mi piace trascorrere la vita a pensare: “Sono una vittima“. Mi rifiuto di vivere dicendo: “Sono incazz*to“. Non voglio essere incaz*ato ventiquattro ore al giorno.

Ecco l’intervista integrale:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate