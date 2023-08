Billy Porter ha rivelato, in un’intervista con l’Evening Standard incentrata sulla sua carriera musicale, l’impatto che lo sciopero degli attori sta avendo sulle sue finanze personali. Porter aveva infatti diversi progetti in sviluppo, e lo stop alle produzioni ha causato diversi disagi economici a lui come ad altri suoi colleghi:

Alla fine degli anni cinquanta, l’inizio degli anni sessanta, hanno creato una struttura, un modo perché gli artisti venissero compensati adeguatamente attraverso i pagamenti residui. Questo permetteva al 2% degli attori (ce ne sono 150 mila nel nostro sindacato) di vivere dignitosamente grazie al lavoro costante.

Poi è arrivato lo streaming. Non c’è un contratto che lo regola, e gli studios non sono costretti a essere trasparenti sui dati… Non ci sono più gli ascolti di Nielsen, per dire. Gli streamer tengono i dati di ascolto avvolti nel mistero.

Ma come si evolve il business, si devono evolvere anche i contratti. E cambiare. Punto.

Sentire Bob Iger che dice che le nostre richieste salariali sono irrealistiche…? Quando lui guadagna 78 mila dollari al giorno…?

Non ho parole per questo, se non fanc**o. Ma non è utile, quindi meglio se tengo la mia bocca chiusa. Non mi sono ancora messo in mezzo perché sono furioso. Per fortuna sono qui [nel Regno Unito]. Ma quando tornerò, mi unirò ai picchetti.

Sarò costretto a vendere la mia casa, perché siamo in sciopero. Non so quando torneremo a lavorare. La vita di un artista, finché non fa un mucchio di soldi (cosa che io non ho ancora fatto) dipende da un incarico alla volta, un assegno alla volta. Dovevo essere nel cast di un nuovo film e nel cast di una nuova serie tv, avremmo iniziato a settembre. Ma nulla di tutto ciò accadrà.

Quindi a quella persona che ha detto “li affameremo finché non dovranno vendere il loro appartamento”… Sappia che mi avete già affamato.