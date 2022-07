Black Adam: Aldis Hodge spera in un film tutto dedicato ad Hawkman

In occasione del San Diego Comic-Con i fan hanno potuto ammirare un nuovo trailer di Black Adam, cinecomic DC in arrivo in autunno.

All’interno della nuova anteprima è presente anche un nuovo sguardo ad Hawkman, il personaggio interpretato da Aldis Hodge. L’attore ha parlato con Slashfilm delle sue ambizioni con il personaggio in questione, confidando di tornare in altri progetti:

Nel caso di Hawkman, se si guarda alla cronologia dei fumetti, abbiamo la Justice Society, anche un accenno alla Justice League, poi ci sono i fumetti di Hawkman e lì c’è tantissima storia. Il suo passato, la maledizione, la storia con Hawkgirl. C’è abbastanza materiale da riempire un film tutto dedicato a lui, anzi tanti film! Spero di aver modo di esplorarlo.

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam con The Rock sarà nei cinema italiani il 20 ottobre.

