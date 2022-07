Black Adam: il produttore preannuncia l’arrivo di altri personaggi che tengano a bada il supereroe

Al San Diego Comic-Con, Screenrant ha scambiato due chiacchiere con i produttori di Black Adam, cinecomic DC in arrivo in autunno.

Hiram Garcia e Beau Flynn hanno parlato del primo passo fatto dal film in attesa di ulteriori sviluppi dell’universo DC:

Il lato più emozionante di Black Adam è che lo stiamo usando per espandere l’universo DC, è il nostro ariete. Adesso abbiamo avuto modo di inserire la JSA e chissà quali altri personaggio arriveranno, perché quando metti un personaggio come Black Adam nell’Universo DC, un personaggio così forte, imprevedibile e incontrollabile, c’è bisogno di altre persone che lo tengano a bada. Usarlo come lancia è quindi un ottimo espediente per noi per cominciare a espandere questo mondo.