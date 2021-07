LEGGI ANCHE – Black Adam: le riprese del cinecomic DC termineranno tra una settimana

Come sappiamo le riprese del cinecomic DCtermineranno tra una settimana.

Per l’occasione Dwayne Johnson ha diffuso sul suo profilo Instagram un nuovo scatto dal set del lungometraggio in cui vediamo l’attore mentre il truccatore Bjoern Rehbein applica sul suo corpo dei punti di tracciamento che serviranno agli artisti degli effetti visivi poi per avere un riferimento per la post-produzione.

Trovate lo scatto qua sotto:

Il personaggio è considerato la grande nemesi di Shazam!, fin dagli anni ’40 in cui il si chiamava ancora Captain Marvel. Era un principe egiziano semi-immortale che veniva corrotto dai poteri magici che gli erano stati donati da un mago. Ma nelle attuali iterazioni fumettistiche il personaggio è considerato un antieroe.

Beau Flynn della FlynnPictureCo produrrà il progetto insieme a Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia tramite la Seven Bucks Productions. Alla regia vi sarà Jaume Collet-Serra, che ha già lavorato con Johnson in Jungle Cruise.

