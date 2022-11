Black Adam: un primo sguardo alle edizioni home video statunitensi

Il cinecomic DC Black Adam si trova ancora nelle sale. Nonostante questo arrivano online le prime informazioni sulle varie edizioni home video del lungometraggio.

Negli Stati Uniti saranno disponibili prossimamente due edizioni esclusive, una per Walmart e una per Best Buy. La prima conterrà oltre al film, anche una figure Funko POP! del protagonista. La seconda sarà invece un’edizione esclusiva in steelbook.

Trovate tutte le informazioni su Black Adam nella nostra scheda.

Cosa ne pensate della “sinergia” tra Collet-Serra e The Rock in Black Adam? Lasciate un commento!

FONTE: ComicBook.com