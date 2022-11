Black Adam: Henry Cavill motiva l’utilizzo del tema musicale di John Williams per la scena con Superman

Come ormai è noto, nella scena dei titoli di coda di Black Adam, cinecomic DC attualmente in sala (LEGGI LA RECENSIONE), rivediamo Henry Cavill nei panni di Superman. Il ritorno dell’iconico personaggio viene accompagnato da un altrettanto iconico tema musicale, ma non quello creato da Hans Zimmer per L’uomo d’acciaio, bensì quello composto da John Williams per il primo Superman del 1978.

In un’intervista con Cinemablend, Cavill ha spiegato il perché di questa scelta, pur ammettendo di apprezzare entrambi i brani. Ecco le sue parole:

Il tema di John Williams è ovviamente incredibilmente importante per il personaggio. È qualcosa che risuona con il personaggio ed è immediatamente riconoscibile in gran parte del mondo. Quando sentono quelle note, le persone pensano subito a Superman ed è meraviglioso.

Ha poi aggiunto:

Ma allo stesso tempo, credo che la colonna sonora di L’uomo d’acciaio di Hans Zimmer sia altrettanto meravigliosa. Provo emozioni incredibilmente forti al riguardo, perché ricordo di aver visto il trailer, i primi teaser, in compagnia di un amico ed eravamo così emozionati non appena abbiamo sentito quella musica. Entrambe sono incredibilmente potenti a modo loro ed entrambe sono altrettanto iconiche per il personaggio. È stato un piacere rimettermi il mantello, ma che si tratti di John Williams o di Hans Zimmer, quel che è certo è che sono entrambi artisti veramente straordinari.

Black Adam con Dwayne Johnson è arrivato il 20 ottobre nelle sale italiane distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate del tema musicale scelto per il ritorno di Henry Cavill in Black Adam? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Cinemablend