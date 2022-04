Tra i film in lavorazione presentati ieri al CinemaCon 2022, c’era anche, il cinecomic DC con protagonista Dwayne Johnson.

In compagnia di Noah Centineo e Quintessa Swindell, The Rock ha mostrato ai presenti un nuovo trailer preannunciando ancora una volta che “la gerarchia del potere nell’Universo DC sta per cambiare“.

Dwayne Johnson, Noah Centineo e Quintessa Swindell na CinemaCon promovendo #BlackAdam pic.twitter.com/B6dgPYF7C6 — DCVERSO (@DCVerso3) April 27, 2022

Comicbook ci propone una lista delle scene presenti:

Navicelle futuristiche volano attraverso la tundra ghiacciata;

Black Adam: “Sono morto da schiavo. Sono rinato da dio”;

Dr Fate dice a Black Adam che i suoi poteri non hanno fatto altro che seminare distruzione e apre un portale come Doctor Strange;

Il corpo di Adam schiavo viene buttato in una fossa; nel presente si risveglia in una tomba e scatena i suoi poteri elettrici su una squadra speciale;

Nel deserto vola e combatte contro elicotteri distruggendoli e poi lo vediamo allontanarsi da una grossa esplosione;

In una scena afferra un missile e lo rispedisce verso i suoi nemici;

Scene d’azione con la Justice Society of America;

Hawkman affronta Black Adam. “Ci sono eroi e cattivi. Gli eroi non uccidono le persone“;

“Io sì” risponde Black Adam.

Black Adam sarà al cinema il 21 ottobre 2022.

