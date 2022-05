In, il cinecomic della Warner Bros basato sull’omonima property della DC Comics, l’ex 007interpreterà Kent Nelson AKA Dottor Fate.

Il Dottor Fate – o Dottor Fato – è un nome che, nei fumetti della DC, è stato dato a diversi personaggi, tutti accomunati dal fatto di essere stregoni molto potenti.

Pierce Brosnan ha condiviso su Instagram uno scatto in cui possiamo ammirarlo col look che il suo Dottor Fate avrà in Black Adam Ecco, a seguire, lo scatto:

Black Adam sarà al cinema il 21 ottobre 2022.

