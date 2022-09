Sono aperte le prevendite di Black Adam, il nuovo cinecomic della DC Comics con protagonista Dwayne “The Rock” Johnson arrivo al cinema il 20 ottobre.

Per celebrare l’uscita di questo attesissimo blockbuster, noi di BadTaste.it saremo ad Arcadia Cinema di Melzo (MI), dove presenteremo il film sul mega schermo della Sala Energia. Parteciperemo allo spettacolo delle ore 21:00, e successivamente registreremo come sempre le reazioni del pubblico per realizzare un video da condividere sul sito e sui social.

Prenotate quindi il vostro posto!

Black Adam, in arrivo nelle sale italiane il 20 ottobre 2022, sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Quanto attendete Black Adam, il cinecomic DC con Dwayne “The Rock” Johnson? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!