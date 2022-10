Black Adam: Quintessa Swindell e Noah Centineo condividono le loro idee su potenziali spin-off

Nell’imminente cinecomic DC Black Adam l’attrice Quintessa Swindell e Noah Centineo vestono i panni di Cyclone e di Atom Smasher. Ma oltre al progetto con The Rock vedremo mai altri progetti con i due personaggi?

Parlando con Screen Rant i due attori hanno espresso le loro idee su alcuni progetti legati principalmente ai loro personaggi:

Swindell: Parlo per entrambi i personaggi, vedere come si sono trasformati nelle persone che sono adesso. Osservare il loro passato, vedere come Cyclone è stata praticamente costretta ad avere i suoi poteri e come ha affrontato la cosa. Penso esistano fantastici retroscena, ma anche vedere cosa accade dopo il decisivo incontro con Black Adam. Centineo: la penso nella stessa maniera, sarebbe davvero bello. Approfondire ciò che avviene dopo ma anche il come ci siamo arrivati.

Black Adam: i dati di produzione e casting

Da New Line Cinema, Dwayne Johnson è il protagonista dell’action “Black Adam”. Il primo lungometraggio che esplora la storia del Supereroe DC arriva sul grande schermo sotto la direzione di Jaume Collet-Serra (“Jungle Cruise”).

Johnson recita accanto ad Aldis Hodge (“City on a Hill”, “Quella Notte a Miami”) nel ruolo di Hawkman, Noah Centineo (“Tutte le Volte che Ho Scritto Ti Amo”) nel ruolo di Atom Smasher, Sarah Shahi (“Sex/Life”, “Rush Hour – Missione Parigi”), Marwan Kenzari (“Assassinio sull’Orient Express”, “La Mummia”), Quintessa Swindell (“Voyagers”, “Trinkets”) nel ruolo di Cyclone, Mo Amer (“Mo”, “Ramy”), Bodhi Sabongui (“A Million Little Things”) e Pierce Brosnan (“Mamma Mia! ” e James Bond) nel ruolo del Dr. Fate.

Collet-Serra ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Adam Sztykiel e Rory Haines e Sohrab Noshirvani, basata sui personaggi della DC, tratti dai personaggi creati da Bill Parker e C.C. Beck. I produttori del film sono Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia e Dany Garcia, con Walter Hamada, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Chris Pan, Eric McLeod, Geoff Johns e Scott Sheldon alla produzione esecutiva. Il team creativo dietro le quinte del regista comprende il direttore della fotografia candidato all’Oscar Lawrence Sher (“Joker”), il production designer Tom Meyer (“Real Steel”), i montatori Mike Sale (“Red Notice”, “Skyscraper”) e John Lee (“Anyone Home?”), i costumisti Kurt e Bart (“Deadpool 2”, “The Hunger Games: Il Canto della Rivolta – Parte 1 e 2”), il supervisore degli effetti visivi Bill Westenhofer (“Vita di Pi”, “Wonder Woman”), vincitore di un Oscar, e il compositore Lorne Balfe (“Vedova Nera”).

New Line Cinema presenta una produzione Seven Bucks/Flynn Co. Production, A Jaume Collet-Serra Film, “Black Adam”, in arrivo nelle sale italiane il 20 ottobre 2022. Sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.

