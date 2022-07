Black Adam è l’inizio di una nuova era per l’universo DC, parola di The Rock

Durante la press-line tenutasi al Comic-Con di San Diego dopo il panel della Warner, The Rock ha potuto parlare di Black Adam, il cinecomic da lui interpretato in uscita il 20 ottobre nei cinema.

The Rock, che ha spesso e volentieri affermato che Black Adam cambierà le “gerarchie di potere della DC”, ha anche ribadito che la pellicola sarà anche l’inizio di una nuova era per i kolossal basati sul mondo della DC Comics.

Le immagini che avete visto sono un riflesso del tono che avrà il film. Ma sono anche un riflesso della visione che il nostro regista ha di questa pellicola. Voleva creare qualcosa di differente, dirompente. Ma voleva anche dare forma a un film che facesse partire questa oscillazione del pendolo nel DC Universe. In aggiunta alle gerarchie di potere di cui ho già parlato, questa oscillazione del pendolo darà anche il via a una nuova era dell’universo DC. L’era di un nuovo antieroe. Un’era con un nuovo tono e una nuova storia. Poi c’è questa incredibile opportunità che, con Black Adam, abbiamo alla Seven Bucks Productions ovvero quella di creare qualcosa dall’universo DC in una maniera che è darà vita a un rispettoso sconvolgimento. Bisogna sempre ascoltare i fan, perché ti forniranno sempre una valida guida.

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam con The Rock sarà nei cinema italiani il 20 ottobre.

