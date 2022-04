Alla CinemaCon di Las Vegas, la Warner – e– hanno fatto vedere un nuovo trailer di, il cinecomic diretto da Jaume Collet-Serra che sarà al cinema il 21 ottobre 2022.

A intervenire sul palco della CinemaCon per peesentare di Black Adam è stato proprio The Rock che ha avuto modo di parlare un po’ della pellicola promettendo grandi cose, fra le quali l’arrivo, come noto, della Justice Society of America sul grande schermo.

In questo film introdurremo anche la JSA. La JSA è la Justice Society of America. Parlando in termini di mitologia fumettistica e di cronologia, è un gruppo antecedente alla Justice League. Introdurremo la Justice Society of America in Black Adam e per me è un onore e un privilegio poter dire che nel film abbiamo Pierce Brosnan. E Aldis Hodge in quelli di Hawkman. È un film enorme. Stiamo introducendo e creando un mondo, una cosa non semplice da fare visto che stiamo lavorando con dei personaggi amatissimi dai fan in tutto il mondo.

Poi, raggiunto sul palco da Quintessa Swindle, che interpreta Cyclone, e Noah Centineo, Atom Smasher, dichiarandosi estremamente orgoglioso di quanto hanno fatto nel film ha detto rivolto verso gli astanti:

Non vedo l’ora che possiate vederlo anche voi. Hanno fatto un lavoro grandioso.

Black Adam sarà al cinema il 21 ottobre 2022.

Quanto attendete il cinecomic con protagonista The Rock? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto a patto di essere abbonati a BadTaste+. BadTaste è anche su Twitch!

Fonte: Comic Book