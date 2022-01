Nel corso di una chiacchierata con Men’s Journal ha parlato di, il cinecomic DC in arrivo quest’anno.

L’attore ha raccontato che le ore passate in palestra per prepararsi al ruolo sono state le più dure in vita sua:

L’allenamento fatto per questo film è stato il più estenuante che abbia mai fatto in tutta la mia vita. Ho iniziato ad allenarmi per il ruolo praticamente quando sono uscito dal grembo materno. Sono nato per interpretarlo.

Ha poi aggiunto:

In tutta sincerità, penso a questo progetto da dieci anni oramai. Abbiamo iniziato a lavorare al materiale, a scegliere l’approccio più moderno e una volta fissata la data d’inizio con la nostra casa di produzione Seven Bucks, il resto della mia squadra, la Warner Bros. e la DC Comics, ho iniziato a stendere un piano di allenamento con il mio allenatore Dave Rienzi. Volevo iniziare a girare nella forma migliore della mia carriera.

Ha poi parlato delle differenze tra il suo personaggio altri supereroi noti:

Nell’Universo DC tradizionale, come sappiamo, se fai qualcosa di sbagliato Superman e Batman ti fanno fare i conti con la giustizia. Se fai un torto a Black Adam, muori. Semplice. Questo personaggio darà una svolta unica al mondo dei supereroi.

Black Adam uscirà il 29 luglio 2022, scopri la scheda del film.