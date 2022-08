Black Adam: tre omaggi contenuti nel preludio a fumetti

È disponibile dal 2 agosto Black Adam — The Justice Society Files: Cyclone #1, il primo numero del preludio a fumetti di Black Adam, cinecomic DC in arrivo in autunno.

Comicbook ha dato uno sguardo al volume e ha raccolto alcune curiosità sull’opera che farà da preludio a quanto raccontato dalla pellicola con The Rock, come vi riportiamo a seguire:

Quando i lettori incontrano Maxine (Cyclone, interpretata nel film da Quintessa Swindell) la ragazza rivela che da piccola è stata infettata “da nanobytes folli da parte di uno scienziato ancora più folle” che le hanno dato dei poteri speciali. Si tratta di un riferimento al fatto che nei fumetti Maxine viene rapita all’età di sei anni da T.O. Morrow, scienziato malvagio responsabile della creazione di Red Tornado;

Durante il lavoro di archeologa di Adrianna Tomaz (Sarah Shahi), una sua collega menziona Markovia , che ha "chiuso le sue università dopo il colpo di stato". Creata da Mike W. Barr e Jim Aparo in Batman and the Outsiders #1 nel 1983, Markovia è un regno monarchico europeo che ha un ruolo chiave nell'Universo DC visto che è il luogo di nascita di Geo-Force e Terra;

A un certo punto Maxine protegge la città da un uomo dotato di poteri. All'arrivo di Carter Hall / Hawkman (interpretato da Aldis Hodge) scopriamo che l'uomo in questione è dipendente dal Tar. Nei fumetti il Tar è una droga che da a chi ne fa uso la super-forza. Il Tar è al centro di diversi episodi con protagonista John Henry Irons, supereroe noto come Acciaio.

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam con The Rock sarà nei cinema italiani il 20 ottobre.

