Black Adam: Viola Davis è stata inserita durante le riprese aggiuntive

La partecipazione di Viola Davis nei panni di Amanda Waller a Black Adam, il cinecomic DC ora nei cinema, non era inizialmente prevista.

Lo ha svelato Aldis Hodge, interprete di Hawkman, in un’intervista con THR:

All’inizio c’era l’idea di farla entrare in gioco, ma mi sa che era impegnata in altro. Perciò quando abbiamo girato il film non c’era affatto; avevamo scene completamente diverse. Durante le riprese aggiuntive ho visto il suo nome sulla sceneggiatura e ho pensato: “Oh caz*o!”. Ho tenuto il segreto per gran parte dell’anno ed è stato bellissimo.