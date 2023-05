Durante un’intervista con Comicbook, Alex Livinalli ha parlato del lavoro svolto per dare vita al guerriero di Talokan Attuma in Black Panther: Wakanda Forever.

L’attore ha spiegato di aver lavorato con un esperto di lingue per tradurre in lingua maya alcune parole chiave, tra cui i nomi alternativi con cui il personaggio è noto nei fumetti. “Abbiamo lavorato su come dire ‘Domatore degli Oceani’, ‘Guerriero dei Mari’ e ‘Io sono Attuma’” ha raccontato. “Quelle erano parole che avevo costantemente nella testa durante le riprese. Volevo piazzarne qualcuna durante una scena, ma non c’era tempo e sarebbe stato forzato. Nella mia mente pensavo: ‘Ah, se riuscissi a infilare una battuta di queste e i fan lo notassero, impazzirebbero’“.

Sfortunatamente non è stato possibile: “Non ci sono riuscito, ma la speranza è di poterlo fare in futuro“.

L’attore ha spiegato che per il momento non sa quando tornerà in un film dell’Universo Marvel.

Trovate tutte le informazioni su Black Panther 2 nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate