Black Panther 2: Angela Bassett parla dell’aspetto preferito delle riprese

In occasione dei Critics Choice Awards, tenutisi ieri sera, Angela Bassett ha ricevuto il premio come migliore attrice non protagonista per Black Panther: Wakanda Forever.

Deadline ha incontrato l’attrice sul red carpet della cerimonia e le ha chiesto cos’è che ha preferito di tutta la lavorazione del cinecomic, come potete vedere a seguire:

“It’s reconnecting with the cast and the crew again and having enough story to tell and being able to tell it with a great deal of heart and a great deal of love and resilience,” Bassett told Deadline.