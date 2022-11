Black Panther 2: Angela Bassett era inizialmente contraria alla storia di Ramonda￼

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Angela Bassett era inizialmente contraria a uno sviluppo della trama di Black Panther: Wakanda Forever relativo alla regina Ramonda, il suo personaggio.

Parliamo nello specifico della sua dipartita ad opera di Namor. “Mi sono opposta” ha detto l’attrice a Indiewire prima di aggiungere:

Ho detto a Ryan: “Che stai facendo? Perché? Te ne pentirai! Ti pentirai della morte di Ramonda. La gente si arrabbierà“.

Coogler, dal canto suo, è riuscito a tranquillizzare l’attrice:

Mi ha detto: “Angela, lo so, ma guarda, in questo mondo morire non vuol dire davvero morire”.

L’attrice si è convinta della scelta dopo aver pensato a quanti personaggi sono “tornati con un puf” in Avengers: Endgame dopo quanto accaduto in Infinity War. Non è così impensabile, quindi, che un giorno faccia ritorno. “Succedono cose sempre così folli“.

Black Panther: Wakanda Forever, diretto da Ryan Coogler, è al cinema dal 9 novembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.