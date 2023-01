Black Panther 2 e Ant-Man and the Wasp: Quantumania saranno i primi film Marvel dal 2019 a uscire in Cina

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Dopo una chiusura di diversi anni, Black Panther: Wakanda Forever e Ant-Man and the Wasp: Quantumania saranno i primi film Marvel a uscire in Cina accaparrandosi così il secondo mercato cinematografico più grande al mondo.

La Marvel ha dato la notizia sul suo account Weibo, diffondendo anche le locandine cinesi dei film in questione.

Black Panther: Wakanda Forever, arrivato al cinema a novembre, approderà in Cina il 7 febbraio, mentre Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà il 17 febbraio in contemporanea con gli Stati Uniti.

L’ultimo titolo Marvel a uscire in Cina erano stato Spider-Man: Far From Home a giugno 2019, mentre l’ultimo Disney/Marvel era stato Avengers: Endgame qualche mese prima. Tra i film che hanno saltato l’uscita nel paese citiamo Black Widow, Spider-Man: No Way Home, The Eternals, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Doctor Strange nel multiverso della follia e Thor: Love and Thunder.

Ant-Man and The Wasp aveva incassato più di 121 milioni di dollari in Cina nel 2018, mentre Black Panther aveva incassato 105 milioni.

