Black Panther 2: Lupita Nyong’o e Letitia Wright mantengono il mistero su chi si nasconde dietro la maschera della Pantera Nera

Il primo trailer di Black Panther: Wakanda Forever ha sottolineato il grande mistero che la pellicola si porta dietro dalla prematura scomparsa di Chadwick Boseman. Ovvero, chi sarà la nuova Pantera Nera?

A tal proposito durante il San Diego Comic-Con Lupita Nyong’o e Letitia Wright, che nel cinecomic torneranno rispettivamente nei panni di Nakia (interesse amoroso di T’Challa) e Shuri (sorella di T’Challa) hanno avuto modo di non sbottonarsi su chi effettivamente indosserà il costume del supereroe.

Josh Horowitz di MTV News ha chiesto a Letitia Wright se fosse lei sotto la maschera del supereroe visto alla fine del trailer: “Non so di cosa tu stia parlando” ha risposto scherzando l’attrice, “Ma l’11 novembre acquista il tuo biglietto per il cinema”.

L‘Hollywood Reporter invece ha avuto modo di scambiare due parole con Lupita Nyong’o sull’argomento, ma anche la Nakia dell’UCM non si è per nulla sbilanciata: “Non amate i segreti?”

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

