Black Panther 2: Mabel Cadena ha quasi battuto il record di apnea di Kate Winslet

In una recente intervista con Screenrant, Mabel Cadena ha parlato della sua preparazione per Black Panther 2 per interpretare Namora.

L’attrice ha svelato di aver quasi battuto il record di apnea di Kate Winslet per Avatar 2:

La mia prima immersione è stata di 30 secondi e lo stesso giorno sono riuscita ad arrivare a sei minuti e trentacinque secondi. L’allenamento è stato pazzesco, visto che nello stesso giorno c’è stata una grossa differenza tra la prima e la seconda immersione. Sono molto competitiva, e infatti Chris, il mio allenatore, mi ha detto: “Il record è di Kate Winslet, perciò se vuoi vincere, devi imparare tante cose”.

Ha poi parlato del futuro:

Lo giuro, non so nulla del futuro. […] Spero di tornare, perché voglio davvero continuare a interpretare Namora.

Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo film Marvel Studios diretto da Ryan Coogler e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, è uscito il 9 novembre nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia. Dal primo febbraio è disponibile anche in streaming su Disney Plus.

