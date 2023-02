Black Panther 2: Mabel Cadena non sa se tornerà in un film Marvel, vuole Kate Winslet nel cast

Durante un’intervista con ComicBook.com, Mabel Cadena ha parlato di Black Panther: Wakanda Forever e dell’attrice che vorrebbe entrasse nell’Universo Marvel.

In risposta a una domanda sui vorrebbe affrontare sul grande schermo, l’attrice ha spiegato:

Magari con Danai la prossima volta, voglio davvero combattere contro di lei, ma non so. Magari contro Natalie Portman, ma non conosco il futuro.

Ha poi aggiunto sul suo futuro:

Voglio assolutamente tornare a interpretare Namora in un altro progetto, ma non so nulla perché fa parte del gioco, e del mondo Marvel. Non so nulla. […] Voglio esplorare altri aspetti del nostro mondo.