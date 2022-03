Nel corso di un’ospitata da Ellen , Angela Bassett è tornata a parlare di, le cui riprese sono ancora in corso.

“È difficile [senza Chadwick Boseman], era un esempio per tutti noi, un leader. Speriamo di alzare l’asticella” ha commentato l’interprete della madre di T’Challa e Shuri.

L’attrice non ha potuto sbilanciarsi sulla storia, ma ha ammesso che “sarà splendido e migliore del primo“.

Come vi abbiamo raccontato, le riprese sono in corso a Porto Rico e c’è un attore che ha inavvertitamente lasciato intendere di essere sul set. Tenoch Huerta, che si vocifera sia stato scelto per interpretare Namor, ha infatti pubblicato su Instagram una foto di una statua di Benito Juraz proprio a Porco Rico.

L’uscita del film è prevista per ll’11 novembre 2022.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.