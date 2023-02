Il Ministro della Difesa francese, Sébastien Lecornu, ha criticato Black Panther 2, il film Marvel Studios diretto da Ryan Coogler, per come ha rappresentato l’esercito francese in alcune scene chiave della pellicola.

In Black Panther 2, lo stato del Wakanda viene rappresentato come una nazione africana indipendente che cerca di resistere ai tentativi di “colonizzazione” di altri stati desiderosi di mettere le loro mani sulle sue risorse naturali. Lecornu ha risposto a una serie di Tweet del giornalista francese Jean Bexon che notava come le uniforme dei mercenari che si vedono nella pellicola siano molto simili a quelle dell’esercito francese durante la Guerra del Golfo del 2011.

Il ministro si è così espresso:

Condanno fermamente questa rappresentazione fuorviante e menzognera delle nostre Forze Armate. Penso e rendo omaggio ai 58 soldati francesi morti difendendo dai gruppi terroristici islamici il Mali su sua richiesta.

Je condamne fermement cette représentation mensongère et trompeuse de nos forces Armées. Je pense et rends hommage aux 58 soldats français qui sont morts en défendant le Mali à sa demande face aux groupes terroristes islamistes. https://t.co/KpnFIcatPt — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 12, 2023

Questo il Tweet che ha dato inizio alla discussione.

📸|Propagande – Dans la dernière production américaine Marvel (Black Panther Wakanda Forever), les mauvais mercenaires français qui opèrent au Mali sont habillés comme des soldats de l'opération Barkhane. pic.twitter.com/8qKJnutvL5 — Jean Bexon (@jean_bexon) February 11, 2023

Nel thread che segue, Bexon sottolinea che anche nel passaggio ambientato presso le Nazioni Unite, la rappresentazione che viene fatta delle autorità francesi – e della Francia – non sia propriamente edificante. La nazione viene designata come uno stato fermamente intenzionato a sfruttare le risorse del Wakanda nell’avamposto situato ad Ansongo, nella regione di Gao in Mali.

Una storyline, quella di Black Panther 2, decisamente delicata per la Francia. L’esercito francese ha, difatti, lasciato definitivamente il Mali nel 2022 che, nel mentre, è entrato sempre di più nella sfera d’influenza russa che si è dapprima proposta come una forza di liberazione, per poi lasciare libertà d’azione ai mercenari del gruppo Wagner che si sono poi resi protagonisti di svariate violazioni dei diritti umani.

